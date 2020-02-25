أكدت شركة "أرامكو" السعودية، أنها بصدد إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: "أرامكو ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، مما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء".

وأضاف: "ثورة صخرية جديدة تحدث في السعودية، إنها مجدية تجاريا ونستخدم ماء البحر.. كثيرون قالوا، إن الفكرة لن تنجح خارج الولايات المتحدة.. لأن التكسير يستهلك الكثير من المياه ونحن لا نملك مياها وفيرة، لكننا نستخدم ماء البحر".

وأوضح أن أرامكو حفرت 150 بئرا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري لإعداد خطة التطوير.