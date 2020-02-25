أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة أمس الإثنين أن "ممثل النيابة العامة لم تصدر عنه أي عبارات من شأنها المساس برموز الثورة التحريرية أو شخص الشهيد عبان رمضان".

وجاء في بيان صحفي لهذه الهيئة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية : "تعلم النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة الرأي العام أنها تفند ما تداولته بعض وسائل الإعلام الخاصة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مجريات محاكمة المدعو (ح.ح) بمحكمة الأربعاء يوم 20 فبراير الجاري".

وأضاف البيان أنه "وبعد التحري حول مجريات هذه المحاكمة تبين أن ممثل النيابة العامة بالجلسة المذكورة لم تصدر عنه أي عبارات من شأنها المساس برموز الثورة التحريرية أو شخص الشهيد عبان رمضان".

وذكر البيان أنه أثناء هذه المحاكمة رافع ممثل النيابة العامة لأجل إثبات أركان الجريمة المتابع بها المتهم طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا.

كما أشار البيان أنه "وخلافا لما تم تداوله فإنه وبعد الانتهاء من المرافعات انصرفت المحكمة للمداولة وليس بسبب طارئ من طوارئ الجلسة يكون قد وقع بين ممثل النيابة وهيئة دفاع المتهم".