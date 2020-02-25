تشهد أربع بلديات بالجهة الشرقية لولاية غليزان، اليوم الثلاثاء، تذبذبا في التموين بالماء الشروب جراء أشغال صيانة إحدى قنوات التموين، حسبما علم لدى مدير وحدة "الجزائرية للمياه".

وأوضح عبد القادر شيباني لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذا التذبذب في التموين بالماء سيمس بلديات عمي موسى وعين طارق والولجة وحد الشكالة، وهذا نظرا لأشغال صيانة قناة الدفع الرئيسية الممونة للمناطق المذكورة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه المناطق سيتم تزويدها خلال فترة الصيانة بمياه الآبار وبعض الصهاريج المتنقلة عبر الأحياء.

وطمأنت وحدة "الجزائرية للمياه" أن عملية التموين بالماء الشروب ستستأنف بصفة عادية ريثما يتم الانتهاء من أشغال الصيانة.