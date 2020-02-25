أعلن وزير السكن والعمران، كمال ناصري، الیوم الثلاثاء، في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، عن فتح موقع وكالة عدل في الأيام القلیلة القادمة، لتمكین المكتتبین من اختیار سكناتھم.

ويخص ھذا الإجراء، المكتتبین الذين دفعوا الشطر الثالث، والذين يبلغ عددھم 120 ألف مكتتب على مستوى 36 ولاية.

وأضاف ناصري، ستكون هناك صيغة سكنية جديدة حيز التنفيذ ابتداء من الخماسي الثاني من عام 2024.

وأكد الوزير أن "البرنامج السكني الجديد سيتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وسيتم الشروع في التسجيل في البرنامج الجديد ابتداء من الخماسي الثاني من سنة 2024".

وهذا البرنامج السكني سيوجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا.