أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت يوم 24 فيفري 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الفرنان، بلدية الهامل بولاية المسيلة، مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين (02) آليين وأربعة (04) مخازن ذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بمنطقة تازروت، بلدية الأرهاط بولاية تيبازة.



كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 26 شخصا وضبطت شاحنتين وثلاث مركبات رباعية الدفع و5170 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى 7 مولدات كهربائية و03 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و13 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، ببرج بوعريريج، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت 4311 قرص مهلوس ومركبتين سياحيتين.



من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقل، ولاية سكيكدة، فيما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين ڤزام وتلمسان وجانت.