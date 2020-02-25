أثار قرار لجنة الانضباط القاضي بمعاقبة نادي نصر حسين داي بمقابلة دون جمهور استهجان الأنصار وحتى بعض المتابعين.

بعد مواسم عديدة من الانضباط وروح رياضية يشهد لها الجميع جعلت من النصرية الفريق الوحيد في البطولة الوطنية الذي لم تسلط عليه أي عقوبة حرمان من الاستقبال دون جمهور منذ عدة سنوات، قررت لجنة العقوبات للرابطة المحترفة إسقاط هذا الانجاز في بطولة موبوءة بالعنف.

يحدث هذا رغم أن ما شهده لقاء ذوي الدم والذهب ضد اتحاد بلعباس بملعب 20 أوت لم يكن بدرجة تستدعي تسليط عقوبة على فريق يصارع من أجل البقاء.

أنصار المدرسة الكروية اعتبروا قرار الرابطة طريقة للانتقام من مراد لحلو، الناطق الرسمي للفريق بعد الصراع الذي دخل فيه مؤخرا مع رئيسها (الرابطة) عبد الكريم مدوار.

المؤسف بالنسبة لأنصار النصرية أن الفريق يدفع الثمن بسبب مسير يطالب جميع الأنصار برحيله.

وفي المقابل أيضا، علق هؤلاء بعد معاقبة فريقهم بسبب رمي بضع قارورات ماء، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر قرارات لجنة الانضباط بعد الرمي الكثيف للألعاب النارية خلال الداربي العاصمي الأخير.