تم أمس الإثنين إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبني يلمان (ولاية المسيلة) وموظف بذات الجماعة المحلية الحبس

المؤقت لتورطهما في قضايا فساد في أعقاب القرار الذي اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم توجيه عدة تهم للمعنيين اللذين استفادا في وقت سابق من "النقض" من بينها سوء استخدام السلطة و تبديد أموال عمومية وسوء استغلال النفوذ.

وستتم متابعة رؤساء مجالس شعبية بلدية وإطارات من القطاعات التنفيذية بولاية المسيلة عبر العدالة لتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد، حسبما خلص إليه ذات المصدر

كما تم، أمس الإثنين أيضا، إيداع كل من الرئيس السابق والحالي للمجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر وأربعة منتخبين آخرين بذات الجماعة المحلية الحبس المؤقت في أعقاب القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وتم توجيه عدة تهم للمعنيين من بينها "سوء استخدام السلطة" و"تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال النفوذ".

وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي من أصل 47 بلدية بولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد.