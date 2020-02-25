أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وجود "توافق تام" بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال تبون، في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، "كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين"، وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي".

وأعرب الرئيس تبون عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.

وثمن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "دور الجزائر الإقليمي والعربي" وإسهامها في "حل الكثير من النزاعات".

وقال الشيخ تميم، في ندوة صحفية أعقبت المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، "نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي"، مضيفا أن "الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة وفي العالم العربي ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات".

وفي ذات السياق، أعرب أمير دولة قطر عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر بـ "النجاح".

وبشأن المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون، أكد الشيخ تميم أنها "كانت بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور"، مؤكدا عزمه على "العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".