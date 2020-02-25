سجلت ولاية وهران، اليوم، رابع وفاة بفيروس الأنفلونزا الموسمية، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 81 سنة تقيم في حي مديوني العتيق، تم إجلاؤها من طرف أفراد عائلتها إلى مصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي أول نوفمبر قبل 10 أيام.

وذكر السيد بوخاري رئيس خلية الأزمة لولاية وهران لـ"الخبر" أن الوضع الصحي للمرحومة، التي كانت مصابة بمرض مزمن، لم يمكنها من مقاومة المرض الذي أصابها. وأكد أن الأمر "يتعلق بأنفلونزا موسمية حادة". يذكر أن ولاية وهران سجلت قبلها في الأسبوع ما قبل الماضي ثلاث وفيات بالأنفلونزا الموسمية. أولها موظفة في الجمارك كانت تعاني من مرض مزمن، وبعدها ممرضة في مصلحة أمراض القلب بالمستشفى الجامعي بن زرجب، وثالث حالة هي لمراهق يبلغ من العمر 16 سنة، كان هو الآخر يعاني من مرض مزمن.