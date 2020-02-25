هلك شخص وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع زوال اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 25 على مستوى بلدية بغلية - شرق بومرداس، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية الذي أكد بأن حياة الجرحى ليست في خطر.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية، الملازم الأول حسين بوشاشية، بأن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة زوالا بالطريق الوطني رقم 25 الرابط ما بين بلدية بغلية (بومرداس) وولاية تيزي وزو إثر اصطدام بين سيارتين نفعيتين كانتا كل واحدة منهما في رواق معاكس من الطريق.

وحسب نفس المصدر فقد تم نقل الضحية (77 سنة) والمصابين من عائلة واحدة (3 نساء وطفلة ورجل تتراوح أعمارهم ما بين7 سنوات و 55 سنة)، بعدما تدخلت مصالح الحماية المدنية, إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية بغلية حيث تلقوا الإسعافات الضرورية وحياتهم ليست في خطر.

وتسبب الحادث الذي يجري حاليا تحديد أسبابه في غلق الطريق لعدة ساعات من الزمن قبل أن يعاد فتحها من جديد أمام حركة المرور.