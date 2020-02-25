أفادت قيادة الدرك الوطني لبومرداس اليوم لـ"الخبر" عن تمكن الدرك من الإطاحة بعصابة قطاع الطريق السيار على مستوى نقطة خميس الخشنة.

وحسب قيادة الدرك الوطني فإن العصابة تتكون من أربعة عناصر مختصة في قطع الطريق تم القبض عليها بعد اعتدائها على أحد المواطنين بالطريق عن طريق العنف بعد توقيف سيارته بالطريق والقيام بسرقة أغراضه.

وأضافت قيادة الدرك الوطني بأن عناصر الدرك قامت بوضع خطة مراقبة مما أدى إلى القبض على العصابة التي تستغل ظروف الليل لاصطياد الضحايا.