أفادت قيادة الدرك الوطني لبومرداس اليوم للخبر عن تمكن الدرك من الإطاحة بعصابة قطاع الطريق السيار على مستوى نقطة خميس الخشنة.

وحسب قيادة الدرك الوطني فان العصابة تتكون من أربعة عناصر مختصة في قطع الطريق تم القبض عليها بعد اعتدائها على احد المواطنين بالطريق عن طريق العنف بعد توقيف سيارته بالطريق والقيام بسرقة أغراضه.

وأضافت قيادة الدرك الوطني بان عناصر الدرك قامت بوضع خطة مراقبة مما أدى إلى القبض على العصابة التي تستغل ظروف الليل لاصطياد الضحايا.