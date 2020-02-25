أكدت وزارة الصحة الكويتية إصابة ثلاثة مواطنين كويتيين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 8 .

وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات الثلاث الجديدة قدمت إلى الكويت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانت في الحجر الصحي.

Getty Images قوات الأمن في مطار الشيخ سعد العبدالله في الكويت

#كورونا_الكويت

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #كورونا_الكويت الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة، أعرب من خلالها المستخدمون عن مخاوفهم من انتشار المرض وعدم القدرة على السيطرة عليه.

فقال بدر العتيبي: "الله يكفينا الشر، وصل كورونا الكويت ووصل عدد المصابين إلى 8، شوي شوي قاعد ينتشر الفيروس بشكل أكبر الله يحمينا منه ويكفينا شره".

وقال يوسف الملا: "إذا ظهرت حالة من غير العائدين من إيران أو الدول الموبوءة ومن الناس إلي ما طلعوا من الكويت أعرف أن الوضع خرج تماماً عن السيطرة...".

https://twitter.com/Bader_3l0taibi/status/1232219046055116800

https://twitter.com/juzeifZ/status/1232218943038918660

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقاطع فيديو تظهر مواطنين كويتيين عائدين من إيران غير راضيين عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية بحقهم لتفادي فيروس "كورونا".

https://twitter.com/AhmdAlmaimoni/status/1231846032402714625

https://twitter.com/AlFarwan/status/1231855512095989760

وفي المقابل رأى آخرون أن ما تقوم به السلطات الكويتية هو من أجل سلامة القادمين من المناطق الموبوءة، وسلامة المقيمين على أرض الوطن.

فقالت عائشة الهاشمي: "بعضهم يتدلعون بدل ما يشكرون وزارة الصحة والدكاترة والممرضات على حرصهم وخوفهم عليهم يتدلعون ويطولون لسانهم على الأطباء دام عزك يا بلادي وموفرين لهم كل شيء وزراه الصحة ويتدلعون فوق هذا".

https://twitter.com/flower19873/status/1232097413281779712

وزير التجارة والصناعة

ومن جهته، أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن إغلاق عدد من الصيدليات بعد التأكد من استغلال هذه الصيدليات للمواطنين وعدم تطبيق قرار الوزارة المتعلق بتحديد أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية المختلفة.

وكان الروضان قد أصدر قرارا وزاريا بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية بناء على كتاب وزارة الصحة في شأن تحديد أسعار الكمامات في القطاع الخاص.

وانتشر عدد من المقاطع المصورة للوزير وهو يتفقد عددا من الصيدليات.

فقال الزير كاظم: "وزير التجارة خالد الروضان في أحد صيدليات الكويت بعد رفع أسعار الكمامات واستغلال حاجة الناس".

وقال عبد الرضا عباس: "لما يكون الوزير شخصيا متابع لكل صغيرة وكبيرة، يعطينا انطباع أن عهد الفلتان قد ولى وأن اتخاذ الإجراء بحق المقصر في الوقت ذاته يدل على جدية الحكومة بمحاربة مستغلي الأوضاع القاهرة هي رسالة للجميع، شكرا معالي الوزير خالد الروضان".

https://twitter.com/alzeer_kathem/status/1232007009521872899

https://twitter.com/abdulredha3224/status/1232031601376268299

الأنشطة الرياضية والعيد الوطني

وبعد وصول الفيروس إلى البلاد، وجه وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب في الكويت، محمد الجبري، جميع الاتحادات الرياضية بوقف أنشطتها، موضحًا أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء، للحفاظ على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح الجبري أن وقف الأنشطة مُستمر لمدة أسبوعين، وأنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى.

كما قررت الكويت، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، خشية تداعيات فيروس "كورونا".

https://twitter.com/BENSAANOON23/status/1232114697735983104

منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه من المبكر إعلان وصول المرض إلى مرحلة الوباء حاليا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.

ويعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لشخص آخر في العديد من مناطق العالم.

وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران والكويت والبحرين، وهو ما أثار خاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.