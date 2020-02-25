حثت السلطات الإيرانية المواطنين اليوم الثلاثاء على البقاء في منازلهم مع ارتفاع عدد حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد وإعلان نائب وزير الصحة، إيراج حريرجي، إصابته بالفيروس.

وأصيب حريرجي بسعال متكرر وكان يتصبب عرقا خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس الاثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

وخلال المؤتمر نفى حريرجي صحة ما أعلنه أحد النواب عن وفاة 50 شخصا بالفيروس في مدينة قم، قائلا إنه مستعد "للاستقالة" في حال ثبتت صحة العدد.

وفي مقابلة عن طريق الفيديو على التلفزيون الرسمي أقر نائب وزير الصحة بإصابته بالفيروس. وقال "أنا كذلك أصبت بفيروس كورونا".

وتابع "عانيت من الحمى الليلة الماضية وفحصي الأولي كان إيجابيا عند منتصف الليل .. وقد عزلت نفسي منذ ذلك الحين. وقبل دقائق قليلة أبلغت أن نتيجة الفحص تأكدت وبدأت الآن في أخذ العلاج".

وأضاف " أردت أن أبلغكم بذلك .. سننتصر بكل تأكيد على هذا الفيروس في الأسابيع القليلة المقبلة".

وعقب الأنباء عن إصابة حريرجي، ظهر ربيعي، الذي كان إلى جانبه في المؤتمر الصحافي الاثنين، في مؤتمر صحافي آخر مع وزير الصناعات الإيراني اليوم الثلاثاء وغيره من المسؤولين.