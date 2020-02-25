أعنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكها بالإضراب والوقفة الاحتجاجية المقررتين غدا الأربعاء.

وحسب بيان للنقابة فإنها لم تتلقى أي ردود على المطالب المطروحة خلال اجتماع ممثليها مع مسؤولي وزارة التربية أمس الإثنين.

وكانت النقابة قد أعلنت في بيان سابق عن الدخول في سلسلة من الاحتجاجات تُدشن بالتوقف عن العمل مع تنظيم تجمع أمام وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة متبوعاً بمسيرة وطنية يوم 26 فبراير 2020 على أن يتم التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.