يقوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم غد الأربعاء، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة, ابتداء من يوم غد الأربعاء 26 فبراير 2020 تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام --يضيف البيان-- "يجري قائدا البلدين الشقيقين محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين".