قال أوفا ميكيلي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الثلاثاء إنه لم يتضح حتى الآن ما اذا كانت بطولة أوروبا 2020 ستتأثر بتفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا وهي واحدة من 12 دولة ستستضيف النهائيات هذا الصيف.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا إلى أكثر من 260 من 229 يوم الاثنين حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في لومباردي وفينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى. وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء بدون جماهير.

ومن المقرر أن تستضيف روما، التي لم تتأثر حتى الآن بفيروس كورونا، ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 المقررة في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وأبلغ أوفا وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي شبكة راي الرسمية ”نحن في مرحلة الانتظار. نراقب الأوضاع في كل بلد. يتعين على كرة القدم أن تسير وفق ضوابط كل دولة.

”سيتم إغلاق المسار الرياضي إذا ازداد الوضع سوءا“.

ويستضيف نابولي منافسه برشلونة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. ولم تكن هناك أي إشارة على تأجيل المباراة أو اقامتها بدون جمهور لأن نابولي خارج المناطق التي ظهر فيها الفيروس.

وستقام مباراة إنتر ميلان في الدوري الأوروبي على أرضه أمام لودوجورتس يوم الخميس بدون جماهير وأكد النادي يوم الثلاثاء أنه سيعيد قيمة التذاكر للمشجعين.