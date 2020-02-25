قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن توقعات الوكالة لنمو الطلب العالمي على النفط انخفضت لأدنى مستوياتها في 10 سنوات وقد يتم تخفيضها أكثر بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في لندن "بالتأكيد نشهد أدنى معدل لنمو الطلب على النفط في السنوات العشر الأخيرة وقد نحتاج لتعديله.. هبوطا".

وتوقعت الوكالة الشهر الجاري في أعقاب التفشي أن ينكمش الطلب بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول، وهو أول انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية.