أسس المتعاملون والمهنيون في قطاع التكنولوجيات الحديثة التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات(GAAN)، لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر وتوحيد الفاعلين في مجال الرقمنة .

وقد صرح بالمناسبة، رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات بشير تاج الدين: "إن بلدنا بحاجة إلى مواكبة التكنولوجيا، بالتركيز على خياراته وتوجيهاته الاستراتيجية لمواجهة الإشكاليات المحلية، التي تعيق تطور القطاع. لذلك، من الطبيعي أن تقوم هذه الجهات الفاعلة بتحقيق قفزة نوعية ضرورية لإنشاء قاعدة تكنولوجية صلبة وشاملة".

ويهدف التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ، بدعم من مختلف الفاعلين الرقميين الجزائريين، إلى الربط بين قطاع الفاعلين في مجال الرقميات ومسؤولي القطاع، الذي يمكن أن يلعب دورا هاما في تطوره.

ويعتبر التجمع، حسب القائمين عليه، وسيلة إضافية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحرير الطاقات والمبادرات، مما يسفر عن نشوء أفكار جديدة خارقة في مجال الرقميات في الجزائر وكيفية ترويجها على الصعيد الدولي.

وفي السياق ذاته، أضاف نائب رئيس تجمع GAAN، رسلان بن شريف: "مبادرتنا شاملة ولن تتحقق إلا بفضل الذكاء الجماعي، ودعم أكبر عدد ممكن من الناشطين الرقميين الذين يرغبون في إثراء المبادرة".

يعرضالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات العديد من الخدمات والمزايا يستفيد منها الأعضاء من طرف الفاعلين المحليين، منها تسهيل المشاركة في الأحداث الدولية حول الرقمنة مثل SiticAfrica ،Gitex، Viva Tech أو CES Las Vegas ، وأخرى قصد التصدير في مجال الرقمنة.