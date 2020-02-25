منذ التسعينات لم تنخرط الجامعة الجزائرية في مناقشة مواضيع سياسية، وعلى رأسها تعديل الدستور، ولأول مرة شرعت مختلف الجامعات عبر الوطن، في تنظيم ندوات ولقاءات علمية عن تعديل الدستور وآثاره، في ظل العهد الجديد.

وكان محمد لعڤاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، قد نبه إلى هذه الفكرة، أمس، خلال ندوة علمية حول الدستور بجامعة الجزائر 3، مشيرا إلى أن مناقشة الدستور حق للجامعة وواجب عليها، “فكيف للجامعة أن تدرس القانون والقانون الدستوري والحقوق وحريات الإعلام والسياسة ولا تشارك

في مشاريع صياغة الدستور والقوانين”.