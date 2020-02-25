عقد والي سطيف، محمد بلكاتب، اجتماع عمل ضم مجلس المدينة من أجل الوقوف على أهم انشغالات المواطنين، وكان مدير المصالح التقنية الجديد ببلدية سطيف، الذي تم تعيينه منذ أيام فقط، حاضرا في الاجتماع وتدخل في أكثر من مرة، وهو الأمر الذي ولد حيرة كبيرة لدى الحضور، بحكم أنه موجود تحت الرقابة في قضية فساد تتعلق بالحاويات المطمورة، والتي تورط فيها رفقة رئيس البلدية السابق ومقاول معروف، والتحقيقات لا تزال متواصلة إلى غاية الآن. فهل يعلم الوالي بذلك أم أن رئيس البلدية تعمد تعيين مدير متابع قضائيا رغم أن القانون يشدد على فصل المتابعين لا تعيينهم.