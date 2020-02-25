أثناء الاحتفالات الرسمية المزدوجة، يوم الإثنين، بعيد العمال وذكرى تأميم المحروقات، نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بسطيف احتفالا رمزيا بالمقر الولائي بحي تبينت، وألقى أحد أعضاء المكتب الولائي كلمة بالمناسبة بحكم غياب المنسق الولائي عنها، غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن، حيث أراد أن يقدم تهانيه بالمناسبة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غير أن لسانه نطق باسم المخلوع عبد العزيز، قبل أن يتلعثم لسانه ويرتبك بشدة ليصحح الاسم إلى عبد المجيد تبون، وتنطبق عليه تماما مقولة العالم فرويد “زلة اللسان تفضح المشاعر”.