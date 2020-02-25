انتقد أولياء تلاميذ ومتابعون للشأن المحلي في البليدة، “الصور” التي أراد إطارات ومنتخبون إظهارها للرأي العام المحلي، خاصة في الخرجات التي أصبحت، كما قال وزير الداخلية، “فلكلورية” أكثر منها عملية، وحجتهم أن الخرجة الأخيرة التي تخص “مطاعم مدرسية”، يظهر أنها كانت “مختارة”، لتناول وجبة الإفطار مع التلاميذ، والتقاط صور “سيلفي” والتلاميذ يتناولون “طجين الزيتون” ساخنا، بينما كشف أولياء أنه في الضفة الأخرى من نقاط الظل، كان هناك تلاميذ آخرون يتناولون وجبات “باردة” لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أن هناك مطاعم مدرسية لا تزال مغلقة أمام التلاميذ[email protected] انتقد أولياء تلاميذ ومتابعون للشأن المحلي في البليدة، “الصور” التي أراد إطارات ومنتخبون إظهارها للرأي العام المحلي، خاصة في الخرجات التي أصبحت، كما قال وزير الداخلية، “فلكلورية” أكثر منها عملية، وحجتهم أن الخرجة الأخيرة التي تخص “مطاعم مدرسية”، يظهر أنها كانت “مختارة”، لتناول وجبة الإفطار مع التلاميذ، والتقاط صور “سيلفي” والتلاميذ يتناولون “طجين الزيتون” ساخنا، بينما كشف أولياء أنه في الضفة الأخرى من نقاط الظل، كان هناك تلاميذ آخرون يتناولون وجبات “باردة” لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أن هناك مطاعم مدرسية لا تزال مغلقة أمام التلاميذ.