أصدرت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات تعليمات جديدة لمصالح الإستعجالات بكل المستشفيات على المستوى الوطني بعد إكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا.



كما وجّهت الوزارة أوامر توجب على الأطقم الطبية وشبه الطبية إرتداء الأقنعة الواقية والبقاء في حالة تأهب فور تسجيل حالات حمى شديدة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر حسب ما أعلن اليوم الثلاثاء وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد للتلفزيون العمومي.