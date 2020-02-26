سجلت اليوم الأربعاء على الثانية صباحا وثلاثة وعشرين دقيقة (02:23 )، هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر قرب مدينة الحروش بولاية سكيكدة.

وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد ستة كيلومترات جنوب مدينة الحروش.

وعلى الساعة العاشرة وواحد وعشرين دقيقة (10:21)، سجلت ھزة أرضیة أخرى، بلغت شدتھا 3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزھا على بعد خمسة كليومترات في الجنوب الشرقي لعین بوزيان بذات الولاية.