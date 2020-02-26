أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" لدى أجنبي وضع تحت الحجر الصحي.

ودعا تبون في تغريدة على "تويتر" إلى "الانخراط في حملة تحسيسية كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة​​​".

وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر، لدى مواطن إيطالي، عاد إلى الجزائر يوم 17 فبراير الجاري، مؤكدا أن كل "الإجراءات تم اتخاذها من أجل توفير العناية الصحية للمريض الذي تم وضعه في حجز صحي مشدد".