أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، عن عودة التزويد بالماء الشروب، اليوم الأربعاء، ببلديات الجزائر العاصمة المعنية بالانقطاعات جراء أشغال إصلاح التسريبات التي شرع فيها يوم الإثنين، أي قبل الآجال المحددة.

و أكد براقي أمس على هامش زيارة تفقدية إلى موقع الأشغال التي تمت مباشرتها من طرف شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال" على مستوى بلدية الرويبة، أن عودة التزويد بالماء الشروب على مدار 24سا/24 سا بالنسبة لبلديات الجزائر العاصمة (34 بلدية) التي تأثرت بأشغال إصلاح التسريبات، سيتم اليوم الأربعاء، أي يوم واحد قبل الأجال المحدد.

وأشاد الوزير في هذا الإطار بتعبئة و جهود إطارات وعمال شركة "سيال" لأجل الإصلاح السريع لأربعة تسربات للماء على مستوى الجزائر العاصمة، مبرزا أن الأشغال التي تمت مباشرتها على مستوى بلدية الرويبة تخص قناة يبلغ قطرها 1.5 متر تزود 34 بلدية في شرق العاصمة، حيث يبلغ مقدار التسرب 6000 متر مكعب في اليوم، و هي كمية كفيلة بتغطية حاجيات 40.000 أسرة.

وبعد أن أوضح أن جميع الوسائل الضرورية قد تم توفيرها لإنجاز أشغال تصليح تسربات المياه قبل الآجال المحددة، جدد وزير الموارد المائية، بهذه المناسبة،التزام دائرته الوزارية بمواصلة التصدي لتسربات المياه على المستوى الوطني و ذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد و تلبية حاجيات المواطنين لاسيما في الأشهر القادمة.

و في إطار برنامجها تحضيرا لموسم الاصطياف، شرعت سيال يوم الإثنين في تصليح أربعة تسربات للمياه، على أن تدوم هذه الأشغال حسب البرنامج المحدد من يوم الإثنين 24 فبراير في الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الخميس 27 فبراير في الساعة الثامنة ليلا.

وترقبا للتذبذبات الناجمة عن هذه العملية الواسعة بخصوص التزويد بالماء الشروب في العديد من مناطق الجزائر العاصمة، تواصل "سيال" في ضمان وفرة المياه من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الرابعة مساء على الأقل، إلى جانب الأشغال لتصليح التسربات على مستوى الشبكة.

و في إطار هذه العملية، قامت "سيال" بوقف كامل لإحدى القنوات الرئيسية لتحويل المياه الآتية من محطة المعالجة ببودواو في ولاية بومرداس الموجهتين لتزويد بلديات ولاية الجزائر العاصمة.