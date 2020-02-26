رفض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الرياضية في اجتماعهم الثلاثاء بالجزائر العاصمة استقالة "شفوية" لرئيس اللجنة مصطفى بيراف مجددين دعمهم "التام" لشخصه.

وقال الأعضاء في بيان غير موقع ويحمل شعار اللجنة الأولمبية "بعد أن علمنا بقرار استقالة رئيس اللجنة الأولمبية بيراف من منصبه فإن اللجنة التنفيذية ترفض بالإجماع هذا القرار و تطلب من الرئيس أن يتابع مهامه حتى لا يتسبب في التشويش على السير الحسن للهيئة الوطنية الأولمبية وتحضير الرياضيين الجزائريين لأولمبياد 2020".

وأضافوا أن "هذا التحضير يتم حاليا بالتشاور والتنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة بهدف إبقاء دعم الرياضيين و الفدراليات الرياضية الوطنية في بحثهم عن تحضير جيد وتأهيل أكبر عدد من الرياضيين الجزائريين للألعاب الأولمبية بطوكيو".

و أكد عضو بالمكتب التنفيذي في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية أن مصطفى بيراف قد أبلغهم "شفويا" باستقالته التي بدأ خبرها يتداول في حدود الساعة الخامسة مساء، و هذا تحت "ضغط" أفراد عائلته الذين لم يستطيعوا تحمل "التهجمات المتكررة" التي يتعرضون لها. وقال"براف كان متعبا و طلبنا منه أن يأخذ قسطا من الراحة، حيث أبلغناه برفضنا لاستقالته التي لم يبلغها أبدا في شكل كتابي".

و بالنسبة للجنة التنفيذية، فإن رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الذي "نجدد له دعمنا الكامل، قد كان موضوع تحرش معنوي وتهجمات غير مبررة ومتكررة ضد شخصه وكرامته وكرامة عائلته من قبل نفس الأشخاص وهذا منذ بداية عهدته الأولمبية".