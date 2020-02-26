استأنف مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، في الملف الخاص بمصانع تركيب السيارات.

كما ستتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز ومحمد بعيري صاحب مجمع ايفال ورجل الأعمال عرباوي حسان في نفس القضية بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للحملات الانتخابية.