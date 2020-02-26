* القاضي ينادي كمال بوعرابة رئيس بلدية بن عكنون ويوجه له التهم وهي جنح طلب مزايا غير مستحقة وقبولها وجنحة إساءة استغلال الوظيفة؟

*بوعرابة: سيدي الرئيس تعرضنا لتعذيب رهيب.

* القاضي: ما هي علاقتك بالمتهم كمال شيخي ولمهل جلال الدين ؟

*بوعرابة: لا علاقة لي بهم.

*القاضي: هل سلمت رخصة البناء للمتهم كمال شيخي ؟ وهل تحفظ عليها مدير التعمير؟

*بوعرابة: لا يوجد أي تحفظ فقط ملاحظات بخصوص نتائج الأشغال حيث تم تجميد كل رخص البناء فيما بعد، والرخصة تم تسجيلها في السجل بصفة رسمية.

*القاضي: ماهو الإشكال الذي سجل من بعد؟

* بوعرابة: كان هناك تحفظ شفهي من مديرية التعمير.

* القاضي ينادي المتهم الثاني، جلال الدين لمهل نجل والي غيلزان : أنت متابع بجنح عرض ومنح لموظفين عموميين مزايا غير مستحقة وقبول مزايا غير مستحقة ؟

* جلال الدين لمهل: أنا ليست لدي أي علاقة بالقضية وأنا صاحب شركة خاصة للأشغال ربطتني معاملة بيع وشراء مع كمال شيخي.

* القاضي: ما علاقتك بسائق ھامل؟ الذي منحته 70 ملیون سنتیم، وما ھي علاقتك بجیلالي بودالیة؟ (جيلالي بودالية كان مكلفا بالاعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني في عهد عبد الغني هامل).

شيخي: أعرفه منذ 17 سنة، وعندما رفض منحي الاعتماد بسبب تقرير سلبي من الشرطة راسلت سائق ھامل عبر رسالة في فايبر، لأعرف السبب لاسيما أن شھادة سوابقي خالية، عاودت إيداع ملف من جديد ثم توجھت إلى الأمن الولائي فاخبروني أنھم لا يملكون أي معلومات فقررت إيداع شكوى، ليقوموا بدعوتي لمنحي الترخیص.

* القاضي: ھل تدخل سائق ھامل أو تدخل بودالیة؟

شيخي: لا

* محامي الخزينة العمومیة: لماذا منحب قارورتي عطر لخالد تبون؟

* شيخي: كنت أشتري ھدايا للجمیع.

*وكیل الجمھورية: ما ھو الھدف من التسجیلات؟

* شيخي: لم أسجل إلا رئیس بلدية بن عكنون.

* وكیل الجمھورية: لماذا؟

شيخي: حتى لا يقول إني منحته رشوة وأنا لم أفعل.

*القاضي: بخصوص التسجیلات بینك وبین ابن زوخ؟

*كمال شيخي: نعم سجلته لكي لا يتماطل علي

* القاضي: ماھي علاقتك بخالد تبون؟

*كمال شيخي: خالد تبون لا علاقة له بطلب الرخصة ولم يتصل بأي إدارة

*القاضي: ماذا منحت له؟

*كمال شيخي: منحته زجاجتي عطر بحكم الصداقة التي بيننا ولم يتدخل يوما ولم يقم بالتوسط، سیدي القاضي في مقر الدرك تم تعنيفي وطلبوا مني أن أشھد ضد خالد تبون وأن أشھد على تورط والده.

*القاضي يسأل ابن والي غلیزان عن علاقته بكمال شيخي، فرد " بيننا معاملات تجارية".

*القاضي يسأل كمال شيخي: ھل تعرف ابن والي غلیزان؟

*كمال شيخي: منحته 2 ملیار سنتیم نظیر شراء منزل بالقبة ولم أوقع معه عقدا طلبت منه توقیع العقد فرفض، الاتفاق كان مع والده في 2018، منحته 6 ملايير سنتیم وقال لي "أنا ندبر راسي" أودع ملف طلب رخصة البناء، وبعد رجوعي من الحج وجدت الرخصة موقعة وبعد أربعة أشھر جاء عضو بالمجلس البلدي أضفت له 2 ملیار سنتیم.

*بداية الجلسة.

*افتتحت اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" وأشخاص آخرين من بينهم خالد تبون متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.

وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم إحضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي.

وكانت نفس المحكمة أدانت شهر جويلية الماضي، كمال شيخي بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العمومية كطرف مدني.

وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".

كما أدانت المحكمة 12 متهما أخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية.

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة تقدر بـ 500 ألف دينار.