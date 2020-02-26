تسبب حادث انفجار وقع بشقة تقع بالطابق الأرضي لعمارة بحي 70 مسكنا طريق خنشلة بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي في جرح 19 شخصا من بينهم 7 أطفال، حسب ما علم اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء تدخلت بدعم من الوحدة الرئيسية والوحدتين الثانويتين لبلديتي بريش وفكيرينة لأجل حادث انفجار وقع بشقة بالطابق الأرضي، انتقلت آثاره فيما بعد إلى الشقق المجاورة متسببا في إصابة 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و70 سنة.

وأضاف، بأنه تم تحويل الضحايا من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة لتحديد أسباب هذا الانفجار.