أصدرت محكمة المدية، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس ستة أشهر منها ثلاثة نافذة في حق حراكي كان موقوفا، فيما أدين آخران كانا رهن الإفراج المؤقت بثلاثة أشهر موقوفة النفاذ لكل منهما.

وقد أخلي سبيل ثلاثتهم عقب سماع النطق بالحكم لكون الموقوف قد أستنفذ الأشهر الثلاثة النافذة خلال فترة وجوده في الحبس المؤقت. ليتحول ذلك إلى فرحة عارمة أمام مدخل المحكمة.

ووجهت له تهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وهي التهمة التي كانت قد طالبت نيابة المحكمة الأربعاء الفارط بشأنها بعامين حبسا نافذا وغرامة بعشرة ملايين سنتيم لكل متهم.

وشهدت أطوار جلستها مرافعة ثمانية محامين لفائدة المتهمين.