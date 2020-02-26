أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، اليوم الأربعاء، عن وضع رقم أخضر "3030" تحت تصرف المواطنين، وهذا في إطار المخطط الذي وضعته الوزارة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد ذات المسؤول في ندوة صحفية خصصت لتقديم معلومات حول أول حالة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر، أن الرقم الأخضر سيمسح للمواطنين من الحصول على الإرشادات اللازمة بخصوص هذا الفيروس.

وبعد أن ذكر بجهاز المراقبة والتصدي للفيروس الذي أطلقته الجزائر بمجرد إعلان المنظمة العالمية للصحة عن تفشي المرض بالصين، قال ذات المسؤول أن "السلطات العمومية كانت تتوقع تسجيل حالات إصابة بحكم تواجد الجزائر بين عدة قارات وتعدد مبادلاتها التجارية مع مختلف البلدان من بينها 30 دولة عرفت حالات إصابة".

وفي ذات السياق، أوضح أن السلطات العمومية تسعى إلى التعرف على جميع الركاب الذين سافروا على متن نفس الطائرة الإيطالية القادمة إلى الجزائر من مدينة ميلانو مرورا بروما، والتي كان على متنها الرعية الايطالي الحامل لفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم لحد الآن التعرف على عدد كبير من المسافرين الذين كانوا على نفس الرحلة مع الرعية الايطالي من بينهم 10 يتواجدون حاليا تحت المراقبة الطبية، مضيفا أن "المشكل اليوم يكمن في كيفية الوصول إلى جميع الركاب الذين كانوا على متن نفس الطائرة".

وذكر أن الرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا دخل إلى الجزائر قادما من مدينة ميلانو الإيطالية يوم 17 فيفري الجاري لينتقل في اليوم الموالي إلى حاسي مسعود بولاية ورڤلة وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لفحص محيطه بعد أن أظهرت التحاليل أنه مصاب بالفيروس.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن "مصر والجزائر وجنوب إفريقيا هي البلدان الأكثر عرضة لدخول كورونا في إفريقيا بسبب حجم المبادلات التجارية الجوية مع الأقاليم الصينية التي تعرف انتشارا للفيروس مضيفة أن هذه البلدان الثلاث هي الأكثر جاهزية للرصد المبكر للمرض والتكفل به".