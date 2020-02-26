رفض نائبا حزب جبهة التحرير الوطني، عن ولاية وهران مير محمد و قدوري حبيب، التنازل عن حصانتهما البرلمانية، بعد طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي رفع الحصانة عنهما.

واستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالبرلمان، للنائبين حيث طالبا بمهلة لتحضير ملف الدفاع عن نفسيهما، حيث منحت لهم مهلة 10 أيام.

والنائبان متابعان في قضية تتعلق بفساد في ملف العقار خلال تولي الوزير الأسبق، عبد الغني زعلان منصب وال على وهران.