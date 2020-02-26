أعلن مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء عن تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأبريل 2019 إلى تاريخ 1 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد يوم 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا.

كما تمت إدانة الوزير السابق يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات حبسا نافذا مع

مصادرة جميع الأموال المحجوزة.

وتمت أيضا إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بعيري بـ3 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الأول الأسبق، سلال فارس، بـ3 سنوات حبسا نافذا.