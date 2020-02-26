تم وضع رعية إيطالية في الحجز الصحي بولاية باتنة للاشتباه في إصابته بفيروس كورنا.

الرعية من جنسية إيطالية يبلغ من العمر 54 سنة ودخل الجزائر بتاريخ 16 فيفري الجاري عبر مطار هواري بومدين الدولي في مهمة بمصنع للسيراميك لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية عين ياقوت بباتنة.

وحسب مدير الصحة لولاية باتنة عبد الفريد عبد السلام فإن الرعية مصاب بحالة زكام وتم اكتشافه من طرف طبيبة بالعيادة المتعددة الخدمات بعين ياقوت.

ويتواجد المعني حاليا في الحجز الطبي بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض المعدية بباتنة، حيث تم إرسال تحاليل وعينات طبية إلى معهد باستور بالجزائر.