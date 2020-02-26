يستضيف فريق جمعية الشلف منافسه نادي بارادو، يوم غد الخميس، بملعب محمد بومزراق بالشلف بهدف مشترك يتمثل في رد الاعتبار في افتتاح الجولة الـ 20 للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي ستتواصل يوم السبت بمواجهات مثيرة تتصدرها قمة شباب بلوزداد-شبيبة القبائل.

فتشكيلة الشلف (10 - 24 ن) التي تلقت هزيمة نكراء أمام شبيبة القبائل (1-4)في الجولة الأخيرة، ستعمل على تحقيق الانتفاضة أمام جمهورها في الوقت الذي يسعى فيه "الأكاديميون" (12 - 22 ن) محو آثار الهزيمة المسجلة داخل قواعدهم أمام شبيبة السّاورة (0-1).

وستتواصل الجولة الـ 20 يوم السبت المقبل، تتصدّرها قمة كروية تجمع رائد الترتيب شباب بلوزداد بشبيبة القبائل، صاحبة المركز الثالث، بينما يحاول نادي مولوديّة الجزائر الذي سجل فوزين متتاليين، الإطاحة بمولوديّة وهران بملعب 5 جويلية في ختام هذه الجولة.

الخميس 27 فبراير:

اولمبي الشلف - نادي بارادو (17:00)

السبت 29 فبراير:

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج (15:00 بدون حضور الجمهور)

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل (15:00)

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة (17:00)

وفاق سطيف - نصر حسين داي (17:00)

شباب قسنطينة - نجم مقرة (17:00)

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (17:00)

مولودية الجزائر - مولودية وهران (17:45)

-- الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 36 19

2. مولودية الجزائر 33 18

3. شبيبة القبائل 32 19

4. وفاق سطيف 30 19

--. شباب قسنطينة 30 19

6. مولودية وهران 28 19

7. شبيبة الساورة 26 19

--. اتحاد بلعباس 26 19

9. اتحاد الجزائر 25 19

10. أولمبي الشلف 24 19

11. جمعية عين مليلة 23 19

12. نادي بارادو 22 18

--. أ. برج بوعريريج 22 19

14. نجم مقرة 18 19

--. اتحاد بسكرة 18 19

16. نصر حسين داي 16 19.