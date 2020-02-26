أكد رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، مصطفى براف، اليوم الأربعاء قراره الذي "لا رجعة فيه" بمغادرة الهيئة الاولمبية، بعد اقل من 24 ساعة عن رفض استقالته "الشفهية" من طرف أعضاء المكتب التنفيذي.

وصرح رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، مصطفى براف لوكالة الأنباء الجزائرية: "لقد مُسّ شرفي وشرف عائلتي، استقالتي لا رجعة فيها، هذا يومي الأخير كرئيس للهيئة الاولمبية."

وأعلن براف أمس الثلاثاء خلال اجتماع المكتب التنفيذي"للكوا "عن قرار التخلي عن منصبه، بعد "تأثره" بالهجمات المتكررة" التي مسته "هو شخصيا وأفراد عائلته."

لكن أعضاء المكتب التنفيذي في بيان لهم غير ممضي، رفضوا و"بالإجماع هذا القرار وطلبوا من الرئيس مواصلة مهامه، حتى لا تتأثر نشاطات اللجنة الاولمبية وأيضا تحضيرات الرياضيين تحسبا للألعاب الاولمبية 2020."

وأشار براف، "استقالتي دونت على مستوى اللجنة التنفيذية، اجتماع الامس كان رسميا، غير شكلي والاستقالة سجلت في المحضر. هذه الاستقالة ستقدمُ إلى أعضاء الجمعية العامة، حيث سيحدد الرئيس بالنيابة حماد، تاريخ انعقادها".

وحسبه فان " النائب الأول للجنة الاولمبية، مريجة الذي يوجد على رأس لجنة التربية للاتحادية الدولية للجيدو لا يمكنهُ ضمان رئاسة 'الكوا 'ولهذا السبب سيشرف حماد بالنيابة على 'الكوا'. مريجة على علم بالأمر وليس هناك أي مشكل".

وأوضح براف أن استقالته سوف "لن تؤثر" على عمله كرئيس لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الإفريقية "أكنوا" وكعضو في اللجنة الاولمبية الدولية.

كان عضو بالمكتب التنفيذي قد أكد أمس الثلاثاء في اتصال أن مصطفى براف قد أبلغهم "شفويا" باستقالته التي انتشر خبرها في حدود الساعة الخامسة مساءا، وهذا تحت "ضغط" أفراد عائلته الذين لم يستطيعوا تحمل" التهجمات المتكررة" التي يتعرضون لها.