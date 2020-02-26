أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداع رئيس المجلس الشعبي لبلدية القبة، عجايلية مختار، الحبس المؤقت بتهم تتعلق أساسا بـ"التزوير في محررات عمومية لإحداث التغيير فيها" و"استغلال الوظيفة"، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح النيابة العامة للجزائر العاصمة.

وأشار ذات المصدر إلى أن ملابسات القضية بدأت عندما اشتكت مواطنة من الضرر الذي لحق ببنايتها بسبب أشغال انجاز مشروع عقاري تابع للمتهم كمال شيخي المدعو "البوشي" ببلدية القبة بأعالي العاصمة.

وأضاف أن مختار عجايلية وجهت إليه تهم "انتزاع بطريقة الغش لوثائق كانت في عهدته"، "التحيز لأحد الأطراف"، "إتلاف وتبديد مستندات محفوظة"، "التزوير في محررات عمومية لإحداث التغيير فيها" و"استغلال الوظيفة".

وأشار ذات المصدر، إلى أن كون المتهم "يتمتع بامتياز التقاضي، يستدعى الأمر تعيين في القضية قاضي تحقيق خارج اختصاص محكمة حسين داي، وهو ما قام به مجلس قضاء الجزائر بعد استكمال التحريات، حيث عين قاضي تحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الحبس المؤقت".

يشار إلى أن جلسة محاكمة كمال شيخي وأشخاص آخرين متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة افتتحت اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة).