أعلن المدرب عز الدين آيت جودي اليوم الأربعاء استقالته من منصبه كمسؤول أول على العارضة الفنية لنصر حسين داي، صاحب المركز الأخير في بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم، والمهدد بالسقوط إلى الرابطة الثانية.

وأوضح آيت جودي قائلا:" بعد تفكير عميق، قررت تقديم استقالتي لعدة أسباب منها انعدام الوسائل. لم أتهرب من مسؤولياتي، لكني رأيت بان الجو ليس متاحا لمواصلة عملي".

ولم تنته النصرية من مشكلة عدم الاستقرار على مستوى العارضة الفنية، حيث يعتبر آيت جودي ثالث مدرب يستقيل من "النهد" منذ بداية الموسم بعد رزقي رمانو لخضر عجالي.

وكان انسحاب آيت جودي ذا نوايا حسنة حيث لم يجد شخصيا حلا يمكنه من إنقاذ النادي، مفضلا ترك مكانه لمدرب آخر قادر على تحقيق النجاح.

ويحتل نادي اللونين "الأحمر والأصفر" المركز السادس عشر والأخير بمجموع 16 نقطة، متأخرا عن صاحبي المركز الـ 14 بنقطتين وهما نجم مقرة واتحاد بسكرة (18 نقطة) لكل منهما.

ولا زالت حظوظ نصر حسين داي في ضمان البقاء قائمة، ما دام أن هناك 11 مباراة

لا زالت في برنامج مرحلة الإياب للبطولة، أي مجموع 33 نقطة في الميزان.

وبمناسبة إجراء الجولة الـ 20، يوم السبت المقبل، سيقوم نصر حسين داي بتنقل صعب إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي الذي استعاد كل لياقته باحتلاله المركز الرابع برصيد 30 نقطة.