أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن رفعه دعوى قضائية ضد ثلاث قنوات تلفزيونية خاصة.

وجاء في بيان للحزب اليوم الأربعاء "إن العام والخاص يعلم أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، تعرض إلى حملة تشويهية وتغريضية من طرف قنوات تلفزيونية، الحياة-تيفي، بور-تيفي، ودزاير-تيفي، أن شخص قادم من مدينة البويرة في حوزته 3000 قرص من المؤثرات العقلية وأنه أثناء توقيفه من طرف عناصر الأمن اعترف أنه كان ينوي تسليمها إلى أشخاص وإطار في الحزب بالجزائر العاصمة."

وأضاف البيان "ونظرا لجسامة وخطورة الفعل والقذف ودنائة التصرف الذي تعرض له الحزب يحيط التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية علم الرأي العام الوطني أنه قيد رسميا، بتاريخ 26 فيفري 2020، شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. وبهذا يكون الحزب قد وضع بين أيدي العدالة القضية وليتحمل الجميع مسؤوليته".