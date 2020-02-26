أكدت مديرية الصحة لولاية خنشلة أنه تم وضع شخص في الحجر الصحي باعتباره زميل للحالة التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا أمس.

وجاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الصحة والسكان لولاية خنشلة أنه "بتاريخ 26 فيفري 2020 تم استشفاء شاب يبلغ من العمر 33 سنة يقطن ببلدية خنشلة، وبعد تصريحه لطبيب مصلحة الاستعجالات لمستشفى علي بوسحابة بأنه تم توجيهه من طرف الشركة التي يعمل بها، بحاسي مسعود لإجراء فحوصات طبية لكونه زميل في العمل للحالة التي تم تأكيدها بالأمس وهذا حسب تصريحات المعني".

وأضاف البيان "على هذا الأساس وتطبيقا للتعليمات الوزارية في هذا الشأن تم إخضاع المعني للحجر الصحي لإجراء فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وهو حاليا في صحة جيدة رفقة أطباء مصالح الوقاية والأطباء المختصين في الأمراض المعدية دون تسجيل أي أعراض للمرض".