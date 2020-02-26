تقدم شخصان من مصالح الصحة لولاية ميلة يبلغان من العمر 29 و41 سنة وبالضبط بمستشفى فرجيوة، حيث أكدا أنهما اشتغلا بالمركب البترولي المسمى منزل لجمات sonatrach fcp-mle ، بهدف الخضوع إلى الفحص الطبي الدقيق، للتأكد من وضعهما الصحي، حيث تقدما عن طواعية دون شعور بأي آلام أو أعراض.

ولتفادي التهويل والإشاعة في ظل تضارب الآراء خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي فضلت مصالح الوقاية بقطاع الصحة إخضاع الشخصين لمتابعة طبية ووضعهما في الحجز الصحي بمركز وادي العثمانية، على اعتبار أن مديرية الصحة بميلة خصصت مركزين اثنين لمواجهة كورونا.