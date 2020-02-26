لفظ أمس شخصان أنفاسهما في حادثي مرور في كل من بلديتي تاوزيانت وعين الطويلة بخنشلة جراء اصطدام شاحنة بدراجة نارية وانقلاب مركبة الضحية الثانية

الضحية الأولى يبلغ من العمر 45 سنة لفظ أنفاسه في المكان المسمى تيعمراثين ببلدية تاوزيانت بعد اصطدام شاحنة بدراجته النارية، أين نقل إلى مستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، وفي عين الطويلة لفظ شاب يبلغ من العمر 26 سنة بمنطقة الشجرة جراء انقلاب مركبته، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل الضحيتين إلى مصالح استشفائية، وفتحت مصالح الدرك بالبلديتين تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثين.