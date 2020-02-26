دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، إلى اعتماد "اتصال هادئ ومسؤول" مع "الابتعاد عن التهويل"، وذلك غداة الإعلان عن تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الجزائر.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن جراد دعا إلى "اعتماد اتصال هادئ، ومدروس ومسؤول، والابتعاد عن التهويل بكل أشكاله"، كما "نوه بجهود جميع الأطراف المعنية بتسيير هذه الوضعية (تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في البلاد)".

وأشار ذات المصدر إلى أن تدخل جراد جاء لـ"يعزز تصريحات وزير الصحة وكذا تصريحات الـمسؤولين الذين عبروا حول هذا الموضوع".

وقد تم خلال هذا الاجتماع "إطلاع الحكومة على التدابير المتخذة من طرف وزارة الصحة غداة الإعلان عن تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الجزائر".

وفي هذا الإطار، و"بعد أن ذكر بالظروف التي أدت إلى الكشف عن الحالة المشتبه بها وكذا التدابير المتخذة لمعالجتها طبقا للتوجهات الوطنية والبروتوكولات التي تمليها في هذا المجال الهيئات الدولية المتخصصة، قدم وزير الصحة جملة من التفاصيل المتعلقة بتعزيز ترتيبات الوقاية والمراقبة واليقظة على مستوى كافة نقاط الدخول إلى التراب الوطني".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه تم تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" من بين حالتين اشتبه في إصابتهما وهما رعيتان ايطاليتان.

ووعيا منها بخطورة المرض، عززت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية حول الحالة المؤكدة ونظام المراقبة واليقظة على مستوى كل نقاط الدخول إلى الجزائر.