استقبلت الجامعة الجزائرية 60 ألف طالب أجنبي من 62 دولة أجنبية منذ استقلال البلاد في عام 1962، وفق ما صرح به، أمس، بوهران، كريم خشني، نائب مدير التعاون متعدد الأطراف بوزارة التعليم العالي. وأضاف خشني، خلال لقاء دولي حول تسيير برنامج التنقل الجامعي في البحر الأبيض المتوسط (إيرامسوس + إيسماد)، “نحصي حاليا وجود 8.851 طالب أجنبي في الجزائر من حوالي ستين دولة، خاصة إفريقيا والدول العربية وآسيا وأوروبا”. وفيما يتعلق بدراسة الجزائريين بالخارج، أشار المسؤول نفسه إلى وجود 26 ألف طالب جزائري مسجل في الخارج عام 2017، بما في ذلك ما يقرب من 3000 مستفيد من المنح الدراسية في فئات مختلفة، في حين ارتفع عدد المنح الدراسية الممنوحة إلى 9.370 بفضل البرنامج الوطني الاستثنائي.