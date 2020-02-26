من غرائب السياحة العلاجية في بلادنا ما وقع لسيدة سرقت منها حقيبة ملابسها من حمام ريغة بولاية عين الدفلى، وكان ذلك يوم الجمعة، ولما راح أهلها يبحثون عن طريقة لرفع شكوى لدى المؤسسة المسيرة قيل لهم إن مسؤول الأمن في عطلة نهاية الأسبوع، فما كان أمام السيدة الضحية غير الانتظار إلى غاية ساعات متأخرة من الليل حتى جلب لها أبناؤها ملابس بديلة لتخرج من الحمام. ولله في سياحتنا شؤون[email protected] من غرائب السياحة العلاجية في بلادنا ما وقع لسيدة سرقت منها حقيبة ملابسها من حمام ريغة بولاية عين الدفلى، وكان ذلك يوم الجمعة، ولما راح أهلها يبحثون عن طريقة لرفع شكوى لدى المؤسسة المسيرة قيل لهم إن مسؤول الأمن في عطلة نهاية الأسبوع، فما كان أمام السيدة الضحية غير الانتظار إلى غاية ساعات متأخرة من الليل حتى جلب لها أبناؤها ملابس بديلة لتخرج من الحمام. ولله في سياحتنا شؤون.