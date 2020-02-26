أصيب أربعة أشخاص في حادث مرور تمثل في اصطدام لعدة سيارات سياحية عبر الطريق الوطني رقم 18 ببلدية عين بسام ب 23 كلم جنوب مقر ولاية البويرة .



وحسب عبدات يوسف المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة " سجلت مصالحنا في حدود 21و 22 من أمسية البوم حادث مرور تمثل في اصطدام لعدة سيارات سياحية عبر الطريق الوطني رقم 18 بالمخرج الغربي بلدية عين بسام باتجاه بلدية بئر اعبالو ب 23 كلم جنوب مقر ولاية البويرة .

وخلف هذا الحادث 04 جرحى بين 5و 65 سنة نقلو من طرف الحماية المدنية الى مستشفى عين بسام من طرف الوحدة المتدخلة عين بسام" هذا وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.