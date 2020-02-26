قلب مانشستر سيتي تأخره أمام ريال مدريد لانتصار ثمين بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو بيرنابيو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبرغم تخلفه بهدف لاعب الوسط إيسكو، قبل نصف ساعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على رباطة جأشه وسجل ثنائية في غضون 5 دقائق عبر البرازيلي غابريال جيزوس (78) ونجمه البلجيكي كيفن دي بروين (83 من ركلة جزاء)، وكان قادرا على تعزيزها لو استفاد من طرد قلب دفاع ريال سيرخيو راموس (86).