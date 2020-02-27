كورونا يفتك بالمزيد من الضحايا في الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية اليوم الخميس إلى 2744 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالي شهر.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (بدون هونغ كونغ وماكاو) ارتفع إلى حوالي 78500 شخص بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصا، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في الصين القارية منذ 29 يناير عندما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس. وفي المقابل فإن حصيلة الإصابات الجديدة خارج هوبي عادت للارتفاع الخميس بعدما سلكت منحى تنازليا طوال الأسبوع الماضي بلغ أدناه الأربعاء بتسجيل خمس إصابات جديدة فقط مقابل 24 سجلت الخميس.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصا. وسجل إقليم هوبي الواقع في وسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 409 حالات إصابة جديدة في 26 فبراير، ووفاة 26 حالة.

الصحة العالمية: حصيلة كورونا اليومية في العالم تزيد عنها في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين الجدد اليومي بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خارج الصين، تجاوز لأول مرة عدد المصابين بداخل الصين. بحيث تم تسجيل بحلول الخميس 3530 حالة خارج الصين ، بعد تسجيل 627 حالة إصابة خلال الأربعاء.

وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 2790 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أنحاء 37 دولة حول العالم، من بينهم 44 حالة وفاة، حتى أمس الأربعاء. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية، إن "الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلق للغاية".

وأضاف تيدروس "إن عدد الحالات الجديدة الذي سجل خارج الصين تجاوز عدد الحالات الجديدة الذي سجل في الصين لأول مرة"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. وأشار إلى أن هناك حالات جديدة مرتبطة بإيران ظهرت في البحرين والعراق والكويت وعمان، كما أن هناك حالات أخرى متصلة بإيطاليا ظهرت في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، فضلا عن الحالة الأولى التي اكتشفت في البرازيل لتكون أول حالة إصابة في أمريكا اللاتينية بأسرها. ونوه بأن هناك 20 حالة مشتبهة أخرى جاري تعقبها في أمريكا اللاتينية.

ارتفاع عدد الإصابات بكوريا الجنوبية

كشفت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1595 شخصا.

أوضحت السلطات الصحية، في لقاء صحفي، أنه بحسب المناطق، تم اكتشاف 307 حالات في مدينة ديغو، و4 حالات في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و6 في سيول، و3 في ديجون، وحالتين في أولسان، و4 في إقليم كيونغ- كي، وحالتين في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و4 حالات في إقليم تشيونغ تشيونغ الجنوبي، وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

وأبرزت أن العدد التراكمي للأشخاص المؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة ديغو، بؤرة تفشي الوباء في كوريا الجنوبية، تجاوز عتبة ألف ليبلغ 1017 مصابا. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة شينتشونجي ومستشفى ديه نام في بلدة تشونغ دو، بلغ 597 حالة و114 حالة على التوالي حتى الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 12 حالة وفاة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي). وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 24 شخصا بعد أن تماثلوا للشفاء التام. وتخطى عدد الأشخاص الخاضعين لاختبارات الفيروس 57ألف شخص، ليصل إلى 56395 شخصا، وجاءت نتائجها لـ35298 شخصا سلبية، وينتظر 21097 شخصا آخرين النتائج حاليا.

العراق: منع التجمعات والسفر بسبب كورونا

قال وزير الصحة العراقي يوم الأربعاء إن العراق حظر كل التجمعات العامة ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى تسع في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير جعفر علاوي في بيان إن المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت. وأمر علاوي كذلك بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير وحتى 7 مارس المقبل.

43 إصابة مؤكدة بالفيروس في الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا.

وجاء في بيان سابق للوزارة أن الحالات المسجلة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفا أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

ارتفاع حصيلة الوفيات في إيران

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية في إيران، عن ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا داخل البلاد ليرتفع العدد إلى 22 حالة، وارتفع عدد المصابين إلى 141.

أكد رئيس مركز الأمراض المعدية، مساعد وزير الصحة الإيراني، محمد مهدي جويا، لوكالة"إرنا" أن البلاد تتبع بروتوكولا علاجيا لمعالجة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لم تتمكن طهران من وقف تفشي الفيروس.

وكانت زارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.

النرويج والدنمارك تسجلان أول حالة إصابة بالفيروس

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، أمس الأربعاء، أن شخصا أصيب بفيروس كورونا المستجد، وهو أول حالة مؤكدة في البلاد.

وقال المعهد، إن" الشخص عاد من الصين في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لم تبد عليه أعراض المرض، وأنه من غير المرجح أن يكون قد نقل العدوى إلى آخزين". وقالت لاين فولد مديرة معهد الصحة، في مؤتمر صحفي، إن "الشخص لم تبد عليه أعراض، لكن تم إخضاعه للاختبار بعد عودته من منطقة الصين حيث انطلق الوباء".

من جهتها، أكدت الدنمارك اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بمستخدم في القناة التلفزيونية "تي في 2" عاد لتوه من رحلة تزلج في شمال إيطاليا مع عائلته.

وعاد المريض إلى الدنمارك يوم الإثنين الماضي، وبعد يومين بدأ ظهور الأعراض عليه. وخلال ليلة أمس، تم التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد-19" وسيتم وضعه في الحجر الصحي في منزله. في حين جاءت فحوصات زوجته وابنه سلبية.

واستنادا إلى مصادر إعلامية دنماركية، من المقرر أن يعقد وزير الصحة ماغنوس هيونيك اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا حول الوضع. وفي جزيرة "تينيريفي"، يتم عزل ستة دنماركيين حاليا في أحد الفنادق لمدة 14 يوما بسبب الفيروس. وتنضم الدنمارك إلى جيرانها الشماليين بعد تأكيد ظهور فيروس كورونا. حيث أعلنت السلطات الفنلندية أمس أنها اكتشفت حالة إصابة ثانية، لامرأة سافرت إلى شمال إيطاليا. كما أكد مسؤولو الصحة في السويد، أن رجلا في "غوتنبرغ" في الثلاثينات من عمره يعالج في المستشفى من فيروس كورونا الجديد بعد زيارته لإيطاليا، كماأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، أمس الأربعاء، أن شخصا قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد، وهو أول حالة مؤكدة في الدولة الاسكندنافية.

اليابان: رفع الحجر الصحي عن سفينة "دايموند برنسيس"

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الخميس بدء عملية إنزال طاقم سفينة دايموند برنسيس بعد رفع الحجر الصحي عنها قبالة ميناء يوكوهاما بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة اليابانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأنه من المتوقع استمرار عملية إنزال طاقم السفينة المكون من 240 شخصا من بينهم جنسيات أجنبية لعدة أيام.

وأوضحت الوزارة أن طاقم السفينة سوف يمكث في هيئة الضرائب الوطنية اليابانية في مدينة واكو بمقاطعة سايتاما قرب العاصمة طوكيو لمزيد من متابعة الأطباء لحالتهم على أن يغادر الطاقم هذه المنشأة إذا ثبتت سلبية اختبارات الفيروس.

وكانت السفينة السياحية تقل 3700 من الركاب وأفراد الطاقم من 56 دولة ومنطقة عندما وصلت إلى ميناء يوكوهاما شهر فبراير الجاري. وغادر معظم الركاب متن السفينة الأسبوع الماضي. وفي نفس الفترة ساعدت الحكومات بعض أفراد الطاقم على مغادرة اليابان.

وأكدت اليابان إصابة ما يقرب من 900 حالة بفيروس كورونا معظمها على متن السفينة التي خضعت للحجر الصحي منذ الثالث فبراير بعد أن توقفت السفينة في هونغ كونغ وفيتنام وتايوان إضافة إلى مقاطعة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.